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مرأة

عشان ما يبردش.. 3 خطوات مهمة احرصي على اتباعها قبل استحمام طفلك

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:08 م
خطوات استحمام الطفل
خطوات استحمام الطفل
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نهى هجرس
تمتنع بعض الأمهات عن تعريض أطفالهن للاستحمام في الشتاء لأيام طويلة، لتجنب إصابتهم بنزلات البرد والإنفلونزا، إلا أن عدم الاستحمام لا يمنع الإصابة، كما أنه يضعف مناعتهم ويعرضهم للالتهابات المتفرقة في الجسم والشعر.


ومن النصائح المهمة عند استحمام الأطفال ضرورة اتباع بعض العادات، حتى يستعيدوا نظافتهم دون الإصابة بأي نزلات، وإليكم أهم الخطوات الواجب اتباعها لحماية طفلك:


التوقيت
عند اتخاذ قرار الاستحمام يجب الانتباه لاختيار التوقيت المناسب، من حيث الطقس الجيد، فاليوم الدافئ المشمس نسبيًا أفضل من الطقس المتقلب شديد البرودة؛ فمهما كانت الاحتياطات فإن تقلبات الطقس الخارجي قد تصيبهم بالنزلات البرد.


ويفضل الاستحمام ليلًا قبل النوم مباشرة حتى يستعيد الجسم تدفئته سريعًا مع تغطية وتدفئة النوم، وعند الرغبة في الاستحمام نهارًا يجب أن تغلق نوافذ المنزل ومصادر الهواء حتى لا يصابوا بالبرد.


تهيئة المنزل
سواء كان الاستحمام ليلًا أو نهارًا يجب محاولة تهيئة المنزل لحمام الصغار وتدفئته وغلق منافذ الهواء، لأن التغير المفاجئ في درجة حرارتهم هو أول أسباب الاصابة بالبرد.


الحمام والمياه
قبل البدء في استحمام الأطفال نتأكد من توافر المياه الساخنة القوية التي تكفي استحمامهم، خاصة إذا كان سخان المياه كهربائيًا، وفي جميع الحالات يتم حفظ كمية إضافية من المياه الساخنة جانبًا لتكون المنقذ السريع في استكمال الاستحمام عند الطوارئ، وانقطاع أو برودة المياه المفاجئة ويصاب طفلك بالبرد.
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