تعريف التطور العاطفي عند الأطفال وأهميته

يجهل الكثير من الآباء التطور العاطفي عند الأطفال ويقعون فى خطأ التعامل مع الأطفال باشكال كثيرة، لذلك نلقي نظرة عن التطور العام في للأطفال.





كشف موقع mediacl news today، عن تعريف التطور العاطفي عند الأطفال.

ووفقا لما نشره الموقع يبدأ التعلم العاطفي في سن مبكرة وينمو التعلم مع تقدم العمر، في مرحلة الطفولة، يعبر الأطفال عن مشاعرهم من خلال التواصل غير اللفظي ويعتمدون على مقدمي الرعاية للتعرف على إشاراتهم.

وأضاف الموقع أن تعبيرات الأطفال ترتبط بقدرتهم على تنظيم عواطفهم.

وأوضح ان يرتبط التعبير العاطفي ارتباطًا وثيقًا بكل من التأثيرات الاجتماعية والثقافية للأسرة والمناطق المحيطة، تمنحه علاقة الطفل مع القائم برعاية الطفل القدرة على التعبير عن المشاعر الإيجابية والسلبية بطريقة مقبولة اجتماعيًا وثقافيًا.

في حين أنه من الأسهل بكثير تحديد النمو البدني لأطفالك مع القليل من المعالم البارزة ، يمكن أيضًا تحديد السنوات الأولى لطفلك من خلال المعالم التنموية الاجتماعية والعاطفية.

إن دور التطورين الرئيسيين - الاجتماعي والعاطفي - مهم جدًا في حياة كل طفل، يعمل كأساس أساسي في حياتهم عندما يكبرون. يساعد هذا الأساس طفلك على التعامل مع مشاعره الشخصية ، وفهم مشاعر الآخرين، واحترام أفكار الآخرين، وإجراء تفاعل إيجابي مع الآخرين.