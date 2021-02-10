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فن

شاهد.. ياسمين صبري تتبرع لمستشفى أبو الريش وتوزع الهدايا على الأطفال

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تفقدت الفنانة ياسمين صبري مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي، مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسئولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية. 


وقدمت ياسمين صبري تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.


ووزعت الهدايا على الأطفال، وزارت في جولتها مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال لتوعيتهم وتوعية آبائهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية تحسين الحالة النفسية للأطفال خلال مرحلة محاربتهم لذلك المرض، ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج.
شاهد.. ياسمين صبري تتبرع لمستشفى أبو الريش وتوزع الهدايا على الأطفال
شاهد.. ياسمين صبري تتبرع لمستشفى أبو الريش وتوزع الهدايا على الأطفال
شاهد.. ياسمين صبري تتبرع لمستشفى أبو الريش وتوزع الهدايا على الأطفال
شاهد.. ياسمين صبري تتبرع لمستشفى أبو الريش وتوزع الهدايا على الأطفال
شاهد.. ياسمين صبري تتبرع لمستشفى أبو الريش وتوزع الهدايا على الأطفال
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