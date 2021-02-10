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حوادث

نادي قضاة مصر يقيم حفل تأبين للمستشار مقبل شاكر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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جودت عيد
نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر  ببالغ الحزن والألم والأسى شيخا جليلا من شيوخ القضاة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض  ورئيس  مجلس القضاء الأعلى  الأسبق . 

وأكد النادي القضاة أنه كان للراحل سيرة عطرة وجهود محمودة؛ حيث  أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء،  وتدرج في المناصب حتى تقلد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى. 

وقال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، إن الفقيد كان مثالا يحتذى به للقاضي المصري  الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والحيدة، وتولى رئاسة نادي قضاة مصر على مدار دورتين متتاليتين بذل فيهما كل الجهد لرفعة واستقلال  القضاء والحفاظ على هيبة وكرامة القضاة 

وقدم  نادي قضاة مصر  بأحر التعازي  للقضاء المصري ولأسرة  الشيخ الفقيد  ، داعين الله سبحانه أن يسكنه  فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان .

وأكد النادي انه  عرفانا وتقديرا  للقيمة والقامة القضائية التي فقدها القضاء المصري الشامخ حفل فسيقيم النادي حفل تأبين للفقيد بالنادي النهري بالعجوزة يوم الإثنين القادم  الساعة السادسة مساء  مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية. 

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