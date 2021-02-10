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فن

جلسة تصوير جديدة لـ دينا فؤاد.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:55 م
صدى البلد
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محمد نحلة

ظهرت الفنانة دينا فؤاد  في جلسة تصوير  جديدة،  بشكل مختلف عن جميع إطلالتها السابقة.


وينتظر جمهور دينا فؤاد مفاجأة الحلقة الاخيرة فى مسلسل جمال الحريم غدا الخميس حيث تألقت النجمة بدور حنان، الذى أحدث جدلا كبيرا، إذ تظهر بشخصية الشيخة "حنان" ومع التطور الدرامى تتلبس بالجن وتتاجر بأحلام الناس عن طريق الجدل والشعوذة، وتكسب أموالا طائلة، وتبث اعلانات تلفزيونية تروج لنفسها من خلالها بعبارة "الشيخة حنان لفك السحر وجلب الحبيب".


واستطاعت وجه القمر دينا فؤاد خلال المسلسل أن توصل رسائل العمل للجمهور، وهى أن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تماما، حيث ألقت الضوء على قضية هامة جدا، وناقشت سلوك اجتماعى غير سوى، وهو الضعف والسير فى طريق الشيطان، وفى كل المشاهد تلبست بالشخصية كما رسمها السيناريو تماما.


ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.


جلسة تصوير جديدة لـ دينا فؤاد.. شاهد
جلسة تصوير جديدة لـ دينا فؤاد.. شاهد
جلسة تصوير جديدة لـ دينا فؤاد.. شاهد
جلسة تصوير جديدة لـ دينا فؤاد.. شاهد
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