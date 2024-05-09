حزب حقوق الإنسان: مصر تقوم بدور بارز في القضية الفلسطينية يعرفه العالم

أكد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة كي يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وكي يعلم العالم ما مدى التجاوزات والاختراقات التي تنتهك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي يقوم بها الاحتلال.

وأضاف جمال التهامي، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الفلسطينيين شعب أعزل ليس بيده أي شىء إنما المحتل الإسرائيلي لم يعبأ بأي طلبات دولية، كما أن بنيامين نتنياهو لم يعبأ برأي الشعب الإسرائيلي ذاته من مظاهرات تقوم ضده لوقف الحرب ضد الشعب الأعزل.

وتابع: "أما الدور المحوري الذي تقوم به مصر الآن وقبل ذلك في دعم القضية الفلسطينية يعرفه القاصي والداني من جميع أبناء العالم العربي والأوروبي وأمريكا، واليهود أنفسهم يعلمون ما تقوم به مصر من دور تجاه القضية الفلسطينية".