وفود حماس وإسرائيل تغادر القاهرة عقب جولة مفاوضات امتدت يومين

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، مغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال مصدر مصري رفيع المستوى:" الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة".

أعلن المتحدث باسم سلطة المعابر في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، مغلق لليوم الرابع على التوالي.

وقالت شبكة CNN، أن هناك تقارير متضاربة حول وضع معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقته إسرائيل بعد تعرضه لما لا يقل عن 10 صواريخ يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وفقا للجيش الإسرائيلي.