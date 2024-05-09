عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاينانشال تايمز: بوتين هو المستفيد الأكبر من الحرب على غزة

بوتين ونتنياهو
بوتين ونتنياهو

يمثل عدوان إسرائيل المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على غزة استنزافًا خطيرًا للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتجه نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، لكن في المقابل يعتقد البعض أن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين هي المستفيد الرئيسي من الحرب علي القطاع، بحسب مقال نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الخاسر الأكبر من الحرب علي غزة من الناحية الجيوسياسية هو جو بايدن. ومع اجتياح القوات التابعة للاحتلال إلى داخل مدينة رفح في غزة، فمن المرجح أن يزداد الأمر سوءاً.

وأشارت الصحيفة أن السابع من أكتوبر يوافق ذكري عيد ميلاد بوتين، زاعمة أنه منذ انطلاق طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي، يستفيد بوتين بحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مما يمثل هدية مغلفة إلى موسكو.

وأوضح بايدن عدة مرات أنه سيدعم إسرائيل إلى أقصى الحدود إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أي لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزملائه.

وعلى النقيض من ذلك، يدعم الرئيس الأمريكي اتهام المحكمة الجنائية الدولية لبوتين بارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

لكن المفارقة هي أنه حتى أكتوبر الماضي، كان لدى بوتين ونتنياهو شيئا من الإعجاب المتبادل. وأنهما كانا مشتركين في ازدرائهما لليبرالية الأمريكية، والديمقراطيين "الخيرين" بشكل عام.

وشددت الصحيفة أن بوتين يظل طرفا مستفيدا من تداعيات عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، لكن مصالحه في هذا الشأن تتداخل مع مصالح نتنياهو الذي يخشى أن تؤدي نهاية الحرب إلى إجراء انتخابات عامة لا يتوقع أن يفوز فيها حزب الليكود وهو ما يعني أنه قد يذهب مباشرة إلى السجن بسبب محاكماته المؤجلة بالفساد، وعليه فإن "لديه كل الدوافع لمواصلة الحرب. وهذا يجعل نتنياهو يشكل تهديدا كبيرا لاحتمالات إعادة انتخاب بايدن تماما، كما هي حال بوتين".

وختم الكاتب بالقول: "كل شيء جيد لبوتين هو جيد لدونالد ترامب وبالتالي سيئ لبايدن".

واستقبلت موسكو أيضا وفدا من كبار مسؤولي حماس بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق طوفان الأقصى. 

وشددت الصحيفة أن"“أي شيء سيئ بالنسبة لبايدن هو جيد بالنسبة لبوتين وفوز بايدن سيكون بمثابة أخبار سيئة لموسكو."

وكما قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، نهاية الأسبوع الماضي، فإن ولاية بايدن الثانية ستهيئ أوكرانيا لهجوم مضاد عام 2025 ضد روسيا وإن فوز دونالد ترامب يعني استسلام أوكرانيا القسري للشروط الروسية على طاولة المفاوضات.

وكلما زادت الفوضى في غزة من الآن وحتى نوفمبر المقبل، كلما أصبح من الصعب على بايدن هزيمة ترامب. وهذا ما يجعل تحرك الجيش الإسرائيلي إلى شرق رفح هذا الأسبوع خطيرًا جدًا على بايدن.

وفي أغلب الأحيان، يكون بوتين مستفيدًا سلبيًا من تداعيات عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. لكن مصالحه في هذا الشأن تتداخل مع مصالح نتنياهو. وفي الواقع، قام نتنياهو هذا الأسبوع بتخريب فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس عندما قال إنه سينتقل إلى رفح بغض النظر عن ذلك.

في الوقت نفسه، أشارت فاينانشيال تايمز أنه مازال من الممكن أن يجد فريق بايدن، بقيادة أنتوني بلينكن، وزير خارجيته، وبيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، طريقة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح بعض الأسرى.

غزة بوتين حرب غزة نتنياهو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

ترشيحاتنا

بعد لقاء مدبولي والخصاونة| برلمانية لـ صدى البلد: كوارث الاحتلال الإسرائيلي تهدد المنطقة بأكملها

ننشر حيثيات الحكم بـ براءة نسرين طافش

قرار عاجل في اتهام حسين الشحات بالتعدي على محمد الشيبي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

مصدر رفيع المستوى: مغادرة وفود محادثات القاهرة للتشاور مع عدم حسم نقاط خلافية

الخصاونة: اتفقنا على عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال المصريين والأردنيين الشهر المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-