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قشر البطاطس..علاج كدمات العين بالأعشاب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:31 م
علاج كدمات العين
علاج كدمات العين بالاعشاب
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آية التيجي
يمكن علاج كدمات العين بالأعشاب وبعض الوصفات الطبيعية، ويعتمد علاج كدمات العين على مدى خطورة الحالة، وفي معظم الأحيان تختفي الكدمة في حوالي أسبوعين. 


بشكل عام يتم التعامل مع علاج كدمات العين بالأعشاب من خلال الرعاية الذاتية في المنزل، وتشمل الخطوات لـ علاج كدمات العين ما يلي :

1- زيت طبيعي :
حتى الزيت العادي يمكن أن يساعد في علاج كدمات العين وعندما تتحول العيون إلى اللون البنفسجي ، لكن يجب أن يكون طبيعيًا وعالي الجودة، ببساطة قم بتدليك المنطقة المصابة بالزيت ويقلل التورم والالتهاب، تذكر أن الأنسجة حول العين حساسة للغاية ، لذلك يجب توخي الحذر عند التدليك.

2- قشر البطاطس :
وتعتبر قشرة البطاطس فعالة في علاج كدمات العين، فهو ليس فقط غني بفيتامين C الذي يقوي جدران الأوعية الدموية ، كما أنه يقلل التورم ويعمل كمسكن. 

ويمكن استخدام قشر البطاطس في علاج كدمات العين، ويتم عبر تقطيعها إلى شرائح سميكة، تبرد الشرائح لمدة نصف ساعة في الثلاجة، ثم ضعيه على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة تقريبًا، يمكن أيضًا استخدام عصير البطاطس لعمل الكمادات.
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