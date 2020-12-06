علاج دمل العين بطرق منزلية من مطبخك فى لمح البصر



طريقة علاج دمل العين بطرق منزليه من الطرق التى يمكن اللجوء إليها لعلاج الدمل من مطبخك إليك طريقة علاج دمل العين بطريقة منزليه وإليك علاج دمل العين عند الاطفال وأبرزهم بمرهم تيراميسين لعلاج دمل العين وعلاج دمل العين بالشاى الدافىءبطرق منزلية من مطبخك





طريقة علاج دمل العين بطريقة منزليه







يعد دمل العين هو عدوى تبدأ في مسام الشعر و يتحول الجلد إلى اللون الأحمر في منطقة الإصابة بعد أربعة إلى سبعة أيام ، يبدأ الورم في التحول إلى اللون الأبيض مع تجمع القيح تحت الجلد.

علاج دمل العين عند الاطفال







يمكن علاج دمل العين عند الاطفال بالطرق التالية







1.استخدم كمادة دافئة





2. نظف جفن الطفل بالماء والصابون





مرهم تيراميسين لعلاج دمل العين



للمساعدة في التخلص من دمل خفيف ، يقول جرين أنه يمكنك تطبيق مرهم مضاد حيوي بدون وصفة طبية على المنطقة ، ولكن استشر طبيب الأمراض الجلدية أو طبيب العيون لعلاج الدمل الذي:



مؤلم للغاية

يتعارض مع الرؤية

لن تختفي مع العلاج بدون وصفة طبية





ويعد مرهم مرهم تيراميسين من العلاجات الفعالة لتطهير الجفون لأنه ثبت أنه فعال ضد البكتيريا الموجودة عادة على الجفن. تقول جرين إن تركيبته تقتل بشكل فعال سبع سلالات مختلفة من البكتيريا.

لاستخدام هذه المراهم التي تصرف بدون وصفة طبية ، اسحب غطاء العين المصابة وقم بوضع حوالي ربع بوصة من المرهم داخل الجفن







تناول مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية خذ مسكنًا للألم بدون وصفة طبية مثل إيبوبروفين (أدفيل) أو أسيتامينوفين (تايلينول) للحصول على الراحة. اتبع التعليمات الموجودة على العبوة للتأكد من أنك تتناول الجرعة الصحيحة.

خيار آخر هو استخدام محلول ملحي . يمكن أن يساعد في تعزيز الصرف وتحطيم الأغشية البكتيرية.





علاج دمل العين بالشاى الدافىء





بدلًا من استخدام كمادة قماش دافئة ، يمكنك استخدام كيس شاي دافئ. يعمل الشاي الأسود بشكل أفضل لأنه يساعد في تقليل التورم وله بعض الخصائص المضادة للبكتيريا.

اغسل فرشك القابلة لإعادة الاستخدام بانتظام. تخلص من أي منتجات للعيون يزيد عمرها عن 3 أشهر.





المراجع موقع " webmed "





