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توك شو

قبل مباراة بالميراس.. أحمد موسى يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:08 م
الأهلي
الأهلي
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المنتظر أن يشارك علي معلول في مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الأهلي هيلعب بكرا الساعة 5، ضد بالميراس بطل البرازيل.. فريق صعب مش سهل».

وأشار: «هنلاعب بالميراس علي برونزية كأس العالم.. مباراتنا صعبة، لأننا بنقابل بطل أمريكا الجنوبية»، متابعا: «يارب الرجالة يعملوها إن شاء الله، وربنا يكرم موسيماني ويعمل لنا خطة كويسه».

وأكمل: «مهم نخلي بالنا لأن ماتش بكرا غير ماتش بايرن ميونخ.. وعلي معلول غالبا هيلعب بكرا»، لافتا: «عايزين نفرح بكرا يا رجالة فرحونا».
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