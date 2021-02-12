تحقيق الانضباط وتسهيل الإجراءات بإدارة مرور القناطر.. شاهد

قامت الإدارة العامة لمرور القناطر الخيرية، بقيادة العميد أمجد العريان مدير الإدارة، بحملات تعقيم داخل الوحدات المرورية المختلفة لمجابهة فيروس كورونا، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي شخص غير "مرتدى" للكمامة داخل الوحدة.





وشهدت وحدة مرور القناطر الخيرية بقيادة الرائد علي النواوي رئيس الوحدة، تعقيما كاملا داخل الوحدة والتأكيد على ارتداء الكمامة داخل الوحدة وضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص غير "مرتدي" للكمامة، مشددا على ضرورة تسهيل أوراق تراخيص كبار السن والمعاقين، وتسهيل كافة احتياجاتهم داخل الوحدة لمنع تواجدهم أوقات كبيرة داخل الوحدة.

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