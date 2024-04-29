ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخص لاتهامه بإضرام النيران عمداً بشقة بالمقطم بسبب خلافات مع زوجته ، وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام زوجها وأشقائه بإضرام النيران عمداً بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم ، تم ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترف زوجها بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .