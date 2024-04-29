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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية ..

القومية لضمان جودة التعليم تستعد لعقد مؤتمرها الدولي السابع في يونيو القادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن الهيئة تجهز حاليا لعقد مؤتمرها الدولي السابع .

وأوضح  الدكتور علاء عشماوي  خلال فاعليات ملتقى قادة التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذي أقيم تحت رعاية الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، والذي ضم نخبة من شركات التحول الرقمي والتكنولوجيا ، أن المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  سوف يعقد في يونيو القادم. 
 

وقال: من المقرر أن تشارك في المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  ، كبرى مؤسسات ومنظمات الاعتماد الدولية والجهات والهيئات المناظرة في الشرق الأوسط والوطن العربي وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والوزرات والهيئات المعنية بمصر .

وأضاف  أنه سيتم خلال المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  ،  الإطلاع على أحدث مستجدات الجودة والاعتماد في العالم .

وشدد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، على أن هيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر تعد أكبر هيئة بالمنطقة، وتحظى بإعترافات متبادلة من كبرى منظمات الاعتماد الدولية في العالم، ولها حق اعتماد مؤسسات تعليمية خارج مصر بالنيابة عن هذه المنظمات الدولية، وبفضل هذه الإعترافات أصبح خريجي كليات الطب المصرية المعتمدة من الهيئة غير مطالبين بمعادلة شهادتهم خارج مصر.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أن ملف اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية من الملفات المهمة والتي تحظى باهتمام كبير من قِبل مجلس إدارة الهيئة؛ لكون التدريب من المكملات المهمة للمؤهلات الأساسية، لاسيما في اكتساب المهارات التي تضمن أن الشخص الممارس في مهنته وصل إلى مرحلة احترافية تسهم في رفع وعيه ومعلوماته ومهارته في مهنته، وقال : إن هذا الملف أضيف إلينا في تعديلات قانون الهيئة وتعمل الهيئة الآن على وضع معايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية.

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