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أخبار البلد

وزيرة الصحة:نتفاوض لإنتاج لقاح فيروس كورونا في مصر وتوفير لإفريقيا بتكلفته

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات كورونا فى أفريقيا، إن مصر تعكف على التفاوض لإنتاج اللقاحات الخاصة بكورونا فى مصر وسيتم توفيره محليا وافريقيا بتكلفته . 

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن أول كواشف للكشف عن كورونا بتحليل pcr حصلنا عليها من منظمة الصحة العالمية .

وأضافت، أنه استطعنا توفير احتياجاتنا الدوائية بنسة 98% لعلاج أعراض كورونا .

وأشارت "زايد"، إلى أن مصر خلال جائحة كورونا وجهت مساعدات إلى 30 دولة أفريقية بقيمة 4 ملايين دولار.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن مصر لم تدخر جهداً في الاستمرار في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بعلاج مليون أفريقي من فيروس بى وسى خلال جائحة كورونا.
 
وأضافت "زايد"، أن مصر بها 7 ملايين نسمة من المقيمين علي أرضها من الأجانب بالإضافة إلى 107 مصريين وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية لحمايتهم من تفشى الوباء.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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