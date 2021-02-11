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أخبار البلد

ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.. اتصال هاتفي بين السيسي ومحمود عباس

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:51 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين الشقيقين. 

وأكد الرئيس السيسي ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في جهودها الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة خلال الفترة المقبلة سعيًا لدفع جهود عملية السلام من اجل حل القضية الفلسطينية وفق القرارات والمرجعيات الدولية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي وما يتسم به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.
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