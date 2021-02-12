لجان البرلمان تستكمل مناقشة بيانات 4 وزارات.. الأحد

تنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بيان الدكتور وزير الموارد المائية والري الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24/1/2021 في حضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.





وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بيان الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 19 /1 /2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع و ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.









كما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي، مناقشة الخطاب الذي القاه وزير التعليم أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 19 /1 /2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.









و تستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف د محمد مختار الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص المساجد الأثرية وترميمها.





وتستمع لجنة السياحة و الطيران إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص المنشآت الفندقية.





وتناقش لجنة السياحة و الطيران المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص المنشآت الفندقية، والاستماع إلى رؤى أعضاء اللجنة حولها.





فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.





و تناقش لجنة الشباب و الرياضة، الاحد ، مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.





و تدرس لجنة حقوق الانسان، ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام النواب.





وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة نظر بيان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري و نظر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.





النظر في بيان الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد، وزيرة البيئة و نظر بيان الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة وذلك متابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع .