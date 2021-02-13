الصحف الإماراتية.. اعتقال العقل المدبر للإخوان في السودان.. دعوات للتظاهر ضد النهضة التونسية.. الحريري في بلاده

الصحف الإماراتية:

اعتقال العقل المدبر للإخوان في السودان

دعوات للتظاهر في الشارع التونسي ضد النهضة

تبون يعود إلى الجزائر











سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، حيث عبر عدد من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات عن فخرهم اللامحدود بالمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» مؤكدين أنه المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي.









ومن ليبيا، تعيش جماعة الإخوان حالة هستيريا بعد اللقاء الذي جمع أمس الأـول، الخميس، بين رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في ضاحية الرجمة ببنغازي، واتفاقهما على توحيد الصفوف في مواجهة المخططات الأجنبية.









وإلى لبنان، في ختام جولته المكوكية التي شملت بعض عواصم رعاية الملف اللبناني، عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، وكانت محطة نشاطه الأولى في قصر بعبدا أمس، مؤكدًا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ «المساعي مستمرّة لإنقاذ لبنان»، وأنّ «هناك تقدّمًا في ملفّ الحكومة»، و«على كلّ فريق تحمّل مسؤوليّة مواقفه من الآن وصاعدًا».









ومن تونس، أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أنه لن يستقيل من منصبه، وقال: «إنه جندي في خدمة هذه البلاد»، في أول رد علني منه على دعوة الرئيس قيس سعيد له بسحب الوزراء الملاحقين بشبهات الفساد وتضارب المصالح، أو الاستقالة من رئاسة الحكومة.









فيما أكدت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته بالبرلمان، أن "المعركة تحولت من البرلمان إلى الشارع لإعلان التعبئة العامة ضد المخطط التدميري".











وفي الجزائر، ذكرت قناة تلفزيون النهار أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عاد إلى أرض الوطن بعد تلقيه العلاج في ألمانيا من مضاعفات بقدمه ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.









ودوليا، أنهى محامو الرئيس السابق دونالد ترامب الجمعة مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها "القضاء على خصم سياسي".









وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، ألقت السلطات السودانية، أمس الجمعة، القبض على القيادي البارز في نظام الإخوان البائد أمين حسن عمر، إثر نشاط مشبوه يستهدف استقرار البلاد، فيما أصدر خالد مصطفى، والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية، أمس، توجيهًا باتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة جميع عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره وواجهات النظام البائد النشطة، في حين أعلن والي شمال دارفور أن الأيام القادمة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية.









ومن العراق، قتل ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية، في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك، فيما قتل إرهابيان بمحافظة ديالي، وألقت القوات الأمنية القبض على عددٍ من الإرهابيين في عدة محافظات، في حين واصلت القوات التركية عدوانها على شمالي العراق، وتحدثت مصادر كردية عن مقتل جنود أتراك لم يحدد عددهم، خلال الاشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، بينما اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القوات التركية بممارسة «شبه احتلال» للشريط الحدودي شمالي العراق.









ودوليا، أوقف متحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل الجمعة لمدة أسبوع، بعد تهديده صحفية وإدلائه بتصريحات تنم عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية.







