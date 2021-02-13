ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الصحف الإماراتية.. اعتقال العقل المدبر للإخوان في السودان.. دعوات للتظاهر ضد النهضة التونسية.. الحريري في بلاده

السبت 13/فبراير/2021 - 10:00 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
Advertisements
شريف سيد
  • الصحف الإماراتية: 
  • اعتقال العقل المدبر للإخوان في السودان 
  • دعوات للتظاهر في الشارع التونسي ضد النهضة 
  • تبون يعود إلى الجزائر


سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.


البداية من صحيفة "البيان"، حيث عبر عدد من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات عن فخرهم اللامحدود بالمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» مؤكدين أنه المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي.


ومن ليبيا، تعيش جماعة الإخوان حالة هستيريا بعد اللقاء الذي جمع أمس الأـول، الخميس، بين رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في ضاحية الرجمة ببنغازي، واتفاقهما على توحيد الصفوف في مواجهة المخططات الأجنبية.


وإلى لبنان، في ختام جولته المكوكية التي شملت بعض عواصم رعاية الملف اللبناني، عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، وكانت محطة نشاطه الأولى في قصر بعبدا أمس، مؤكدًا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ «المساعي مستمرّة لإنقاذ لبنان»، وأنّ «هناك تقدّمًا في ملفّ الحكومة»، و«على كلّ فريق تحمّل مسؤوليّة مواقفه من الآن وصاعدًا».


ومن تونس، أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أنه لن يستقيل من منصبه، وقال: «إنه جندي في خدمة هذه البلاد»، في أول رد علني منه على دعوة الرئيس قيس سعيد له بسحب الوزراء الملاحقين بشبهات الفساد وتضارب المصالح، أو الاستقالة من رئاسة الحكومة. 


فيما أكدت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته بالبرلمان، أن "المعركة تحولت من البرلمان إلى الشارع لإعلان التعبئة العامة ضد المخطط التدميري".


وفي الجزائر، ذكرت قناة تلفزيون النهار أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عاد إلى أرض الوطن بعد تلقيه العلاج في ألمانيا من مضاعفات بقدمه ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.


ودوليا، أنهى محامو الرئيس السابق دونالد ترامب الجمعة مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها "القضاء على خصم سياسي".


وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، ألقت السلطات السودانية، أمس الجمعة، القبض على القيادي البارز في نظام الإخوان البائد أمين حسن عمر، إثر نشاط مشبوه يستهدف استقرار البلاد، فيما أصدر خالد مصطفى، والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية، أمس، توجيهًا باتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة جميع عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره وواجهات النظام البائد النشطة، في حين أعلن والي شمال دارفور أن الأيام القادمة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية.


ومن العراق، قتل ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية، في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك، فيما قتل إرهابيان بمحافظة ديالي، وألقت القوات الأمنية القبض على عددٍ من الإرهابيين في عدة محافظات، في حين واصلت القوات التركية عدوانها على شمالي العراق، وتحدثت مصادر كردية عن مقتل جنود أتراك لم يحدد عددهم، خلال الاشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، بينما اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القوات التركية بممارسة «شبه احتلال» للشريط الحدودي شمالي العراق.


ودوليا، أوقف متحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل الجمعة لمدة أسبوع، بعد تهديده صحفية وإدلائه بتصريحات تنم عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية.


ومن صحيفة "الاتحاد"، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 03ر4 مليون حالة، وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، السبت، بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية.. فوز جو بايدن رسميا برئاسة أمريكا.. انفجار سفينة وقود في جدة.. السودان يحصل على لقاح كورونا

الصحف الإماراتية.. اتفاق مصري جزائري بشأن ليبيا.. ضربة للإخوان في تونس.. ومفاجأة بشأن السلالة الجديدة لكورونا

الصحف الإماراتية.. رعب لمرتزقة تركيا غرب ليبيا.. ضربة قوية للغنوشي بتونس.. تسجيل مُسرب لترامب

الصحف الإماراتية.. السعودية ترفع تعليق رحلات الطيران بشكل كامل ابتداءً من 31 مارس.. ضربة للإخوان في تونس.. وتويتر تعاقب ترامب

الصحف الإماراتية.. تصنيف ميليشا الحوثي منظمة إرهابية.. تحركات تركية جديدة في ليبيا.. والنواب الأمريكي يبدأ جلسات عزل ترامب

الصحف الإماراتية.. غضب تونسي من دعوات الإخوان.. انفراجة كبيرة في الأزمة الليبية.. قلق أوروبي من إمدادات لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها.. الإفتاء ترد |فيديو

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

في عيد ميلاد ميمي جمال.. تعرف على حبها الأول

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

تليفزيون أردوغان يعرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050.. فيديو

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط