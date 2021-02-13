ضبط ذرة "سناكس" للاطفال مسوسة في حملة تموينية بالإسماعيلية

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية تموين الإسماعيلية، من ضبط كميات كبيرة من البسكويت المطحون والبسكويت المسوس .





وقالت مصادر، إنه تم ضبط كميات من البسكويت بدون صلاحية لإعادة طحنها من جديد وذرة مجروشة يكسوها السوس لصناعة السناكس الخاص بالأطفال وأجولة لبان (علكة بالون)، تالفة بمصنع بسكويت وسناكس زمام ابو صوير.





وتمكنت حملة مشتركة بالتنسيق مع العميد محمدالاعصررئيس مباحث التموين الحملة برئاسة العميد وائل ذكى مساعد المدير الادارة العامة لشرطة التموين لمنطقة شرق الدلتا ومدن القناة، ضمت الدكتورالبيطرى، محمد السيد هريدي محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية، من ضبط المضبوطات بالمصنع، وتحرر محضر بالواقعة ضد "ر ع ر خ" المدير المسئول عن المصنع.



