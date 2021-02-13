الإسماعيلية تنهي استعداداتها لافتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل.. صور

أنهت محافظة الإسماعيلية ، استعدادتها المكثفة، لافتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الأسبوع الجاري.





وشهدت مدينة الإسماعيلية، أعمال ترميم ورفع كفاءة وصيانة للأعمدة الكهربائية وأعمال تشجير وتجميل، كما تم رفع كفاءة وإضاءة وتجميل مدخل المحافظة، ومنطقة المجمع الطبي والذي سيشهد الايذان بالتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة.





وعلم موقع صدي البلد، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات وهي مجمع الاسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو ومستشفي أبو خليفة، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، خلال المرحلة الأولي للتشغيل التجريبي.





تشمل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، تشغيل ٢٢ مركزا ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة.





تستمر عمليات التسجيل مستمرة في الوحدات والمراكز، حيث تعتبر محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.





وشهدت محافظة الإسماعيلية، خلال العام السابق، رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التي تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية باستغلال التكنولوجيا لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين، بما يحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، ويكون داعما لها».





من جهته، أكد حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحى الشامل، على تعزيز التعاون المشترك في إطار الاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، لافتا الي تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد، حيث من المقرر تقديم ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية من خلال ١٢ مستشفى و٢٠ مركزًا و٣٤ وحدة صحية.





وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تُغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.





وأكد أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية تسير بخطى جيدة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذي يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.





اقراأ ايضا: