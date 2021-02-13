ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نتائج مباريات الدوري السعودي .. الشباب يهزم النصر 3-0

السبت 13/فبراير/2021 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
حقق الشباب فوزا كبيرا على النصر بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 18 من الدوري السعودي.

ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 38 في المركز الأول، فيما توقف النصر عند النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وافتتح إيفر بانيجا التسجيل للشباب في الدقيقة 17 من زمن اللقاء، من ركلة جزاء، ثم سجل كريستيان خوانكا ثنائية في الدقيقة 28 و82 من عمر اللقاء.

وسجل النجم النيجيري والوافد الجديد للشباب رابع الأهداف في الدقيقة 92.

وبات الشباب بعد هذا الانتصار مبتعدا بفارق 4 نقاط عن الوصيف الأهلي صاحب الـ38 نقطة.

وجاءت باقي النتائج كالاتي:
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الشباب يهزم الباطن بثلاثية في الدوري السعودي.. فيديو

تعاون كارتيرون يهزم أهلي السومة بثلاثية في الدوري السعودي

أزارو يسجل في تعادل الاتفاق والباطن.. والشباب يواصل مطاردة الهلال على الصدارة بالدوري السعودي

الدوري السعودي.. ترتيب الفرق بعد نهاية مباريات اليوم

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يخطف تعادلا قاتلا أمام النصر بالدوري السعودي

دايما متألق ..رامي رضوان يهنئ أحمد حجازي بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. أسرار جديدة في مونديال الأندية وعهد من اللاعبين لمحمود الخطيب

الحكومة توافق على مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا.. تفاصيل

رغم خسارة ليستر سيتي ..محمد صلاح يتربع على عرش هدافي الدورى الانجليزي

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأيام المقبلة

مدحت العدل يعلق على زواج معز مسعود .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب