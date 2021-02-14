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فن

مفاجأة واحد من الناس.. عمرو الليثي يشارك مروة ناجي غناء بأمر الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:36 ص
صدى البلد
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محمد نحلة - شروق حمدى
استضاف الإعلامي عمرو الليثي المطربة مروة ناجي التي شدت بباقة من أجمل أغانيها والأغاني الطربية. 

وكانت مفاجأة الحلقة دويتو غنائي بين الإعلامى عمرو الليثى والمطربة مروة ناجى في اغنية " بامر الحب " للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ ، خلال لقائها معه ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة بمناسبة عيد الحب.

وعلي جانب اخر قالت مروة ناجي أن أم كلثوم حالة خاصة بالنسبة لها ، وموسيقار الأجيال مدرسة نتعلم منها ، وأن أفضل ممثلة قامت بالغناء سعاد حسني وافضل مطربة قامت بالتمثيل شادية. 

وفوزي وحليم افضل من غنوا للحب 

وتابعت مروة أن اغنية "عايشة بيك " في البومها الأخير من أكثر الأغانى التي تعبر  عنها شخصيتها وعن حالة الحب التي تعيشها مع زوجها الذي هو دائما سند لها. 

وأضافت مروة: كنت أغنى في ليلة من ليالى ام كلثوم و كنت لسه مخطوبة انا و محمد وكنت متخانقين، وغنيت مذهب وكوبيلة، وشاهدت واحد وخطيبته أمامى مسكين ايد بعض وبكيت ومقدرتش اكمل لان حالتى النفسية مش هعرف اغنى بإحساس . 

وتابعت مروة: بكيت في حفل تأبين الموسيقار عمار الشريعى، واغنية لعبة الأيام بتأثر جدا في نفسي وانهمر في البكاء.
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