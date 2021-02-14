توجيهات الرئيس السيسي لتطوير برامج تأهيل الأئمة.. ودفعة جديدة من «فايزر» تصل الكويت الاثنين.. والتطعيم لا يُعْفِي من «الحجر المؤسسي».. الأبرز بصحف الكويت

الحكومة المصرية تنفي تنظيم برامج «عمرة رمضان»: احذروا الإعلانات الوهمية

مصر تسجل 600 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و36 وفاة

وكلاء «المالية» المستقيلون للتقاعد.. وتقرير «نزاهة» لمجلس الوزراء

السعودية تمدد قيود «كورونا» 20 يومًا

اعتداء «حوثي» جديد على أبها

غالبية الأمريكيين يؤيدون منع ترشح ترامب في انتخابات الرئاسة مرة أخرى









تناولت الصحف الكويتية موضوعات شتى من داخل البلد الخليجي العربي ومن خارجها، كما أولت اهتمامها للشأن المصري، وتطورات فيروس كورونا في العالم.









وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية: "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصة في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع".









جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.









وأوردت الصحيفة: "أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة بعض الإعلانات التي انتشرت بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل".









وذكر المركز الإعلامي في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق.









وفي الشأن الكويتي، قالت "الأنباء": "تصل فجر الاثنين دفعة جديدة من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد-19» الى الكويت لاستكمال حملة التطعيمات التي تنظمها وزارة الصحة الكويتية للتلقيح ضد الفيروس".









وعن الدفعة الثانية من لقاح «استرازينيكا»، ذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ«الأنباء»، أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين وزارة الصحة والوكيل المحلي والشركة المصنعة للقاح «استرازينيكا» التابع لجامعة أكسفورد لاعتماد كمية وموعد الدفعة الثانية من اللقاح المقرر أن تصل إلى الكويت.









وعلمت «الأنباء» أنه تمت إحالة وكيل وزارة المالية الكويتي صالح الصرعاوي و4 وكلاء مساعدين الذين قدموا استقالة جماعية نوفمبر الماضي، إلى التقاعد.









وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه بمجرد تقديم الاستقالة الجماعية قامت وزارة المالية بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات بالأمر، والتي تولت بدورها اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.









وأفادت المصادر بأن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين أنهوا الإجراءات المنصوص عليها التي أبلغوا بها من جانب «التأمينات» وتمت تسوية معاشاتهم التقاعدية بعد أن أصبحوا قياديين متقاعدين.









وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـصحيفة "القبس" أن من يتلقى جرعتي التطعيم سيفرض عليه الحجر المؤسسي حاليًا في حال سفره وعودته إلى البلاد، تجنبًا لجلب سلالات جديدة من «كورونا» بتوصيات من منظمة الصحة العالمية، مؤكدة في الوقت نفسه أن القرار خاضع للتغيير بعد أن يتم تطعيم السكان بنسبة أعلى وزيادة الإقبال على التطعيم.









وأوضحت المصادر أن كثرة الإصابات في البلاد حاليًا لا تسمح بأن يتم حجر القادمين المطعمين في المنازل، مضيفة أن من تنتقل إليه العدوى من «المخالطين» وضعهم الصحي يختلف، لأن العدوى تعد محلية وليست جديدة.











وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية: "أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج 376 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالة".









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 600 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.









وفي موضوعٍ آخر من "الوطن"، أظهر استطلاع جديد أن غالبية البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أنه يجب منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للمناصب العامة مرة أخرى.









وقال 53% من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع، إنه لا ينبغي السماح لترمب بالترشح للمناصب العامة مرة أخرى، في حين قال 50% إنهم كانوا سيصوتون لإدانة ترمب في محاكمة عزل مجلس الشيوخ إذا كان لهم الحق في التصويت، بحسب استطلاع أجرته شركة إبسوس لصالح رويترز.









ومن صحيفة "الجريدة"، غداة إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة شطب اسم الحركة اليمنية المتمردة من لائحة المنظمات الإرهابية الدولية لأسباب إنسانية، شنّت ميليشيات «أنصار الله» الحوثية هجومًا جديدًا على مطار أبها جنوب السعودية أمس، بعد 3 أيام من اعتداءٍ مشابه أدى إلى اشتعال طائرة مدنية متوقفة.









وصرّح المتحدث باسم قوات «تحالف إعادة الشرعية»، الذي تقوده الرياض في اليمن، تركي المالكي، بأن «قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية لاستهداف مطار أبها».









وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم، الأحد، نقلًا عن بيان لوزارة الداخلية أن السلطات قررت تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يومًا لكبح انتشار فيروس «كورونا».





