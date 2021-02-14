بالأسماء.. حصول 3 عيادات تنظيم أسرة بالشرقية على وسام الاعتماد والجودة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، حصلت ثلاث وحدات صحية بمحافظة الشرقية على وسام الاعتماد والجودة من وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير القياسية بعيادات تنظيم الأسرة بهذه الوحدات، وحصولهم علي تقييم ربع سنوي بأكثر من ٩٥% مرتين متتاليتين، من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذه الوحدات هي "وحدة أم رماد التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، ووحدة المحمودية التابعة للإدارة الصحية بههيا، والمركز الطبي بالحي العاشر التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان"، وتم تعليق شعار الوسام علي هذه الوحدات الصحية.

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلي أن ذلك يأتي ضمن برنامج الجودة والاعتماد بوزارة الصحة المصرية، للتأكد من تطبيق المعايير القياسية للخدمات بالمراكز الطبية والوحدات الصحية علي مستوي الجمهورية، وتقوم الوزارة بتحفيز الفرق الطبية والعاملين بالوحدات الحاصلة على وسام الإعتماد والجودة ماليًا.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الصحة، وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، ومديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بالقنايات وههيا والعاشر من رمضان، وفرق تنظيم الأسرة، علي الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب آخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه عدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية أعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأولاد سيف بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس وأعضاء برلمان شباب الشرقية ، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة قرى الوحدة المحلية بأولاد سيف.

قدم المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي شرحًا تفصيليا لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن مراحل تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجة ، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع بلغت 40%، وشبكات الانحدار إلي 85 % ,لخدمة 8 قري بنطاق المركز، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للوقوف على نسب التنفيذ بها، مؤكدًا حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة إجمالية مليار و493 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.