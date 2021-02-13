محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان عميد المعهد ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة و المهتمين بشئون التعليم لبحث سبل الإرتقاء بالعملية التعليمية ، والوقوف على الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذه لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لطلاب و طالبات المعهد.





بدأ الإجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذه في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس ومن أهمها مناقشة الإجراءات المتخذة بمقر المعهد بالعاشر من رمضان وفرعي السادس من أكتوبر ومرسى مطروح لإتمام المقررات الدراسية للفصل الدراسي الحالي عن طريق التعليم عن بعد من خلال منصة التعليم الإلكتروني إعتبارًا من 2 / 1 /2021 وحتى 16 / 1 /2021 ، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الإستعدادات التي إتخذتها أكاديميًا وإداريًا لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.





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وناقش المجلس نشر إعلان بالصحف عن حاجة المعهد لتعيين أو إعارة أعضاء هيئة تدريس وكذلك تعيين هيئة معاونة بالأقسام طبقًا لخطة الموارد البشرية بالعاشر من رمضان وفرعي السادس من أكتوبر ومرسى مطروح لإستكمال الهياكل الأكاديمية مع إستمرار الإعلان لمدة عام للدرجات التي تظل شاغره.





وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيرًا بتحسين مستوى التعليم العالي و تشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادرعلى العمل و البناء و المساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي و ربطه بسوق العمل و الإحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة

علي جانب أخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.





من جانبه أضاف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ دورة حرفي متقدم اشغال البردي" خلال الفترة من 1 الي 10 فبراير الجاري بمركز شباب نزلة العرين بأبو كبير لتدريب 25 شباب وفتاه علي فن صناعة ورق البردي.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم توزيع شهادات إتمام الدورة على الشباب المشاركين في حضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة مشيرًا إلى أن الهدف من عقد الدورة هو صقل مهارات وقدرات الشباب وتعليمهم حرف جيدة تمكنهم من الإندماج بسوق العمل وزيادة الدخل, وكذلك الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وحمايتها من الاندثار من خلال نقل هذه المهارات الحرفية إلى الأجيال الشابة.