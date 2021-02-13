ختام فعاليات دورة "حرفي متقدم أشغال البردي" بمركز شباب نزلة العرين بأبو كبير

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفعالة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ دورة "حرفي متقدم أشغال البردي" خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير الجاري بمركز شباب نزلة العرين بأبو كبير لتدريب 25 شابا وفتاة على فن صناعة ورق البردي.





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وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم توزيع شهادات إتمام الدورة على الشباب المشاركين في حضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الهدف من عقد الدورة هو صقل مهارات وقدرات الشباب وتعليمهم حرف جيدة تمكنهم من الاندماج بسوق العمل وزيادة الدخل، وكذلك الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وحمايتها من الاندثار من خلال نقل هذه المهارات الحرفية إلى الأجيال الشابة.

وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شنت بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية، ومشتول السوق، والقنايات، وأولاد صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية ومشتول السوق والقنايات وأولاد صقر.

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣ منشآت غذائية، منهم ٢ منشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، غير مرخصة وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٩٠٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٥٧٠ كجم بأولاد صقر، و١٨٥ بمشتول السوق، و١٣٠ كجم بالحسينية، و١٢٠ كجم بالقنايات، وتم سحب ٤٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٤٦ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية ومشتول السوق والقنايات وأولاد صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.