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محافظات

تحرير 1602 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:56 م
محاضر عدم ارتداء
محاضر عدم ارتداء الكمامة
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زينب الزغبي
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها  المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا،  حيث استهدفت  الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

ووصل إجمالي عدد المحاضر التى حررت للمواطنين بمدن وقرى محافظة دمياط، تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء بشان الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، 1602 محضر عدم ارتداء الكمامة بواقع 1549 محضرًا ضد أفراد , 35 ضد منشآت، جميعها تم التصالح عليها بقيمة إجمالية 121 ألف جنيهK  لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بدمياط

من جانبها، شددت  الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، على استمرار الحملات الدورية واليومية لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل المنشآت العامة ومواقف السيارات، فضلًا عن متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والورش وقاعات الأفراح بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

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