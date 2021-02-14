عميد دار علوم يكشف نظام امتحان الفصل الدراسى الأول





قال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لـ«صدى البلد» ، ان الامتحانات ستكون بنظام " البابل شيت " وذلك طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ، كما سيتم وضع في كل قاعة 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان.









واوضح " راضى " ، ان الكلية تستعد لفترة امتحانات الفصل الدراسي بقوة و ستطبق كافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب ولكن فى الموعد الذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات .









كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم القاهرة ، عن شكل امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 .