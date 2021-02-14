قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

ينظم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا للكشف عن القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.









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وقد تم تحديد فئات معينة من الطلاب لاستثنائها من خوض امتحانات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم إجراء امتحانات تحريرية لتقييم تلاميذ رياض الأطفال ولا تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، إعمالا بمبدأ تفعيل متعة التعلم بعيدا عن فكرة الامتحانات.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه وفقا لنظام التعليم الجديد، سيتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.







