ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

ينظم الآن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021.





وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب في ظل ظروف كورونا، مشيرًا إلى أنه كان أكبر إنجاز هو النجاح في عقد امتحانات الثانوية العامة بأمان.





وقال إن وزارة التربية والتعلم حضرت منصات وقنوات تعليمية لإتاحة التعلم عن بُعد وقت الحاجة إلى ذلك.





وأضاف وزير التربية والتعليم، لا يمكن أن يتم التنازل عن عمل تقييم عادل لنقل الطلاب من صف إلى آخر.





وأعلن وزير التربية والتعليم، القرارات التالية بخصوص امتحانات الترم الأول:





- امتحانات غير المضافة إلى المجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية تؤجل لآخر العام





- 8 ملايين طالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لن يتم عقد امتحانات لهم التزاما بنظام التعليم الجديد





- امتحانات الإعدادية تقرر تأديتها في امتحان واحد آخر العام





- سنوات النقل من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي.. امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط، وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط إعمالًا للتباعد، وسيكون الامتحان في منهج الترم الأول





- سنكرر ذلك في آخر امتحان مناهج شهور مارس وأبريل ومايو





- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستجرى في فبراير في لجان في المدرسة.. والامتحانات الشهرية في مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل





وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".





وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اجتماعه بوزير التربية والتعليم ، بما يلي :





منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بُعد.





الإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع التركيز على البعد التربوي

تطوير نظام امتحانات ابناءنا في الخارج بما يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة

تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس

استكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية

توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب