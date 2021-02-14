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أخبار البلد

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:36 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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صدى البلد
قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتي 9 مارس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإعطاء العاملين بالمنظومة التعليمية لقاح فيروس كورونا.
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