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ديني

وزير الأوقاف يبحث الاستعداد لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:24 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في ضوء الاستعداد للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13 – 14) مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان: "حوار الأديان والثقافات".
 
وقال بيان للوزارة اليوم، إن الاجتماع جاء على هامش تكريم أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف الدعوية بالسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد.
 
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا آخر بداية شهر مارس 2021م لوضع اللمسات التحضيرية للمؤتمر.
 
ينطلق  المؤتمر فى إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعى الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنسانى، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.
 
ويتضمن المؤتمر الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدة محاور الأول سيكون تحت عنوان "مفهوم الحوار وغاياته "، فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا.
 
المحور الثانى هو عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، والمحور الثالث هو الحوار والمشترك الإنسانى : دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الرابع هو الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الخامس بعنوان "أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنسانى"، والمحور السادس "عوامل نجاح الحوار ".
 
 
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