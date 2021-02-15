انزلقت قدمه أثناء الوضوء.. مصرع عامل غرقا بالدقهلية

لقى عامل مصرعه تريكو مصرعه غرقا فى مياه البحر الصغير أمام قرية الريدانية التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث انزلقت قدماه وسقط فى المياه اثناء الوضوء.





وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بيياه ترعة" البحر الصغير " المارة أمام قرية " الريدائية " دائرة مركز المنصورة .





وبإنتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم إلتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أنها للمدعو عبدالهادى أحمد محمد الحديدى 42 عاما عامل تريكو ، ومقيم قرية " سلامون القماش " دائرة المركز، يرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية ، وعثر معه على مبلغ مالى "٨٠ جنيه " وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى .





وبسؤال شقيقه ياسر ٥٠ عاما عامل تريكو ، ومقيم بذات القرية أفاد بأن شقيقه معتاد ممارسة رياضة المشى على طريق ( المنصورة /دكرئس ) الموازى للترعة المشار إليها ، كما يعتاد الاغتسال والوضوء من الترعة المشار إليها ورجح إنزلاق قدماه أثناء اغتساله وسقوطه بها ولعدم إيجادته السباحة توفى غرقا ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته أو يشتبه فيها جنائيا .





وبسؤال زوجته عبير إبراهيم يونس 37 عاما ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية أيدت ذات المضمون ، وأضافت بخروج زوجها من المنزل عقب صلاة فجراليوم وأخبرها باعتزامه الخروج لممارسة رياضة المشي.



