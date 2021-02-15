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ديني

حكم تغيير النية في صيام التطوع بعد ساعات من الفجر .. أزهري يجيب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:47 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن صيام النافلة يعد تطوعا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب إذا تركه أما صيام الفريضة فتركه يأثم صاحبه ويؤجر فاعله.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم تغيير نية الصيام من نافلة إلى أخرى بعد مرور أثناء الصيام ؟ قائلا: لا يجوز تغيير النية بعد إعلان النية والبدء في الصيام؛ لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان الصيام نافلة فالأولى أن تصوم الفرض الذي فاتك كان يكون عليك أيام من رمضان الماضي أو كفارة يمين صيام ثلاثة أيام وبعد قضائها تشرع في صيام النافلة.

حكم تغيير النية في الصلاة 

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن المصلى إذا دخل فى صلاة ما، وقد نوى بالخطأ الصلاة التى بعدها، فإن النية تنسحب على الصلاة الحاضرة، لأن الصلاة الأخرى لم يأت وقتها.

وأضاف، عاشور، خلال البرنامج الإذاعي دقيقة فقهية ، أن تغيير النية من الفرض للنافلة والعكس، لا تجوز، وتعتبر الصلاة باطلة، لأن النية تعين الصلاة الحاضرة، ولو تم تغيير النية بطلت الصلاة.

وأشار إلى أن الإنسان لو دخل فى صلاة ما وتذكر أثناء الصلاة أنه لم يصل الصلاة السابقة، فهنا يجوز له تغيير النية للصلاة السابقة لوجود موجب لتغيير النية، لأن الترتيب واجب فى الصلوات المفروضة.
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