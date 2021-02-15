حكم تغيير النية في صيام التطوع بعد ساعات من الفجر .. أزهري يجيب

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن صيام النافلة يعد تطوعا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب إذا تركه أما صيام الفريضة فتركه يأثم صاحبه ويؤجر فاعله.
وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم تغيير نية الصيام من نافلة إلى أخرى بعد مرور أثناء الصيام ؟ قائلا: لا يجوز تغيير النية بعد إعلان النية والبدء في الصيام؛ لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان الصيام نافلة فالأولى أن تصوم الفرض الذي فاتك كان يكون عليك أيام من رمضان الماضي أو كفارة يمين صيام ثلاثة أيام وبعد قضائها تشرع في صيام النافلة.
وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم تغيير نية الصيام من نافلة إلى أخرى بعد مرور أثناء الصيام ؟ قائلا: لا يجوز تغيير النية بعد إعلان النية والبدء في الصيام؛ لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان الصيام نافلة فالأولى أن تصوم الفرض الذي فاتك كان يكون عليك أيام من رمضان الماضي أو كفارة يمين صيام ثلاثة أيام وبعد قضائها تشرع في صيام النافلة.