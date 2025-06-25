أيمن العشري: مصر بها فرص تجارية واستثمارية غير مسبوقة

أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية بمعرض أفريكا للصحة ۲۰٢٥ ، والمقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ من يونيو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال زيارته للمعرض ، وتفقد عددًا من الأجنحة به ، مشيرًا إلى مردوده الإيجابي على دعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية.

وشارك العشري، خلال جولته بالمعرض في افتتاح جناح الشركات الروسية بالمعرض.

وطالب رئيس غرفة القاهرة، الشركات الروسية بالاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة له ، مؤكدًا أن مصر بها فرص صناعية وتجارية واستثمارية غير مسبوقة، وتتمتع بمقومات كبيرة في القطاعات المختلفة وموقعها الجغرافي المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير وإمكانيات النفاذ من خلالها إلى عدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية والعالمية عن طريق اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.

وبحث أيمن العشري، مع Gulsina Kazakova نائب مدير عام مركز موسكو الصادرات ورئيس الوفد الروسي سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة القادمة ، مؤكدًا على أهمية المعارض والتعارف الذي يتم بين الشركات المشاركة؛ مما ينتج عنه تعاون كبير واتفاقيات شراكة فيما بينها ، وهو ما يزيد التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

شركات روسية

ويشارك وفد يضم عددًا من الشركات الروسية التي تزور مصر حاليًا في معرض أفريكا للصحة ۲۰٢٥ في تخصصات "مستحضرات التجميل - الأجهزة الطبية - الأطراف الصناعية - معدات المختبرات - حلول الصحة الرقمية - السياحة العلاجية".

وأشاد "العشري" بتطور التعاون الاقتصادي المصري الروسي لاسيَّما في ظل العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والتي ساهمت بشكلٍ مباشر في تنامي الاستثمارات المشتركة ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدعم توطين وتعميق الصناعة من ضمن رؤيتها 2030، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

من جانبها أعربت Gulsina Kazakova نائب مدير عام المركز عن سعادتها بزيارة رئيس غرفة القاهرة للمعرض ، وان التعاون مع الغرفة يفتح آفاقّا جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية، معربة عن تطلعاتها لزيادة التعاون التجاري والاستثماري في المرحلة القادمة ، خاصة عقب فعاليات هذا المعرض.

