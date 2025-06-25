تصعيد إسرائيلي جديد في غزة.. والرئيس الفلسطيني يدعو لوقف إطلاق النار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم "الأربعاء"، بأن قطاع غزة شهد مجزرة جديدة جراء غارات عنيفة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، وأسفرت عن ارتقاء 51 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 14 مواطنًا كانوا ينتظرون استلام مساعدات إنسانية.

51 شهيدا جراء مجـ.ازر الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بين قنص المدنيين وكمائن المقاومة.. تصعيد ميداني يكشف ارتباك الاحتلال في غزة حماس: محادثاتنا مع الوسطاء تكثفت وترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة مسؤول إسرائيلي: تقدم في مفاوضات غزة.. والظروف لم تنضج لإرسال الوفد

وأوضحت القناة أن القصف طال عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع، وسط تحذيرات من تصاعد الوضع الإنساني وتدهور الأحوال المعيشية في ظل غياب ممرات آمنة واستمرار استهداف المدنيين.

الرئيس الفلسطيني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة ضرورية لنزع فتيل الأزمات

في سياق متصل، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود التهدئة في المنطقة، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يمثل خطوة أساسية لنزع فتيل الأزمات العالمية، داعيًا إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار لحماية أمن واستقرار الشرق الأوسط.

مستعدون للعمل مع ترامب

كما أعلن الرئيس الفلسطيني خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، عن استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعيًا للتوصل إلى اتفاق سلام "شامل وعادل"، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضع حدًا لمعاناة مستمرة منذ عقود.