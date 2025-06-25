عمال السياحة والبلديات: 3.9 مليون سائح زاروا مصر في 3 أشهر

ثمن المجلس التنفيذي لعمال السياحة والبلديات العرب برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، رؤية الفيادة الحكيمة ذات الفكر المستدام للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فقد استطاع وبجدارة من خلال الاضطلاع بدوره ومسئوليته الوطنية والموكلة له من قبل الشعب المصري العظيم، حماية الأمن القومي المصري من كافة التحديات الجيوسياسية التي يمر بها إقلبم الشرق الأوسط وهو إنجاز يتفق عليه الأغلبية والمعارضة.

وقال رئيس مجلس عمال السباحة العرب، إن الرئيس الذى يجعل قبلته الحفاظ على الوطن يلاحقه التوفيق والإنجازات، منوها إلى أنه من حسن الطالع أن تصدرت مصر المركز الثالث عالميا في الاشغال السياحي مع بزوغ فجر العام الهجري الجديد والذي يتزامن قدومه وذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعات الظلامية وفتحت أبواب التقدم والتنمية والامن والاستقرار.

عدد السياح الذين زاروا مصر

وأرسل المهيري، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء نصها كالتالي:

يطيب لي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالإنابة عن جموع الطبقة العاملة العربية عامة ومصر بالأخص أن أرفع أسمى آيات التهاني لفخامتكم وذلك بمناسبتي العام الهجري وذكرى ثورة 30 يونيو وبكل مشاعر البهجة والفخر نثمن عطاؤكم المجرد من أجل استكمال بناء الوطن ورفعة وسلامة أراضيه والتعبير الصادق عن مصالح الوطن والمواطنين.

وأكد أن ذلك تجلى في تحقيق مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث النمو السياحي بفارق ضئيل عمن سبقوها وذلك وفق النسب المعلنة الشاملة لمعايير وبيانات الأسواق السياحية الرئيسية كما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى إقليم الشرق الأوسط وبفارق كبير مع أقرب منافسيها.

وقال المهيري، إن مصر استقبلت 3.9 مليون سائح خلال أول 3 شهور من العام الحالي ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري واهتمامات اادولة بذلك الفطاع من حيث توفير كافة مفومات النجاح مشيرا إلى أن افتتاح المنحف المصرى الكبير سيصنع الفارق في مضاعفة أعداد السائحين ونمو مدخرات العملات الصعبة.