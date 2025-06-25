احذر الإشريكية القولونية.. نصائح لتجنب الإصابة وخطر استخدام الهاتف في الحمام

الإشريكية القولونية E. coli من البكتيريا الشائعة التي تعيش بشكل طبيعى في أمعاء الإنسان والحيوان، لكن بعض سلالاتها قد تُسبب تسممًا غذائيًا شديدًا ومشكلات صحية خطيرة مثل الإسهال الدموي والتهابات المسالك البولية، خاصة عند الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

لكن هل تعلم أن هاتفك المحمول قد يكون سببًا غير متوقع للإصابة بها؟ يجيب على هذا السؤال الدكتورة إيمان عبد العظيم استشارى الأطفال، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن عند استخدام الهاتف المحمول داخل دورة المياه، يتعرض للقطرات الدقيقة المتطايرة من المرحاض أو من ملامسة اليدين الملوثتين، وعند إخراجه واستخدامه أثناء تناول الطعام أو ملامسة الوجه دون تنظيفه، تنتقل البكتيريا بسهولة إلى جسم الإنسان.

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام

أظهرت دراسات أن الهواتف المحمولة قد تحمل بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض نفسه، خاصة إذا كانت تُستخدم باستمرار في أماكن ملوثة دون تنظيف دوري.

نصائح مهمة لتجنب الإصابة ببكتيريا الإشريكية القولونية

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

امتنع تمامًا عن استخدام الهاتف المحمول داخل الحمام. لا تضعه على الأسطح أو تستخدمه أثناء قضاء الحاجة.

نظّف هاتفك المحمول بانتظام باستخدام مناديل مضادة للبكتيريا أو قطعة قماش مبللة بكحول بنسبة 70%.

اطه الطعام جيدًا، خاصة اللحوم الحمراء والبرجر والدواجن، لأن البكتيريا تموت بالحرارة العالية.

تجنّب شرب المياه غير النظيفة أو الملوثة، ويفضل شرب المياه المفلترة أو المعدنية.

اغسل الفواكه والخضروات جيدًا بالماء والخل أو الليمون، وخصوصًا الأوراق الخضراء التي قد تكون ملوثة بالبكتيريا من التربة أو الماء.

احرص على نظافة أدوات المطبخ مثل ألواح التقطيع والسكاكين، وخصص أدوات مختلفة للحوم والخضروات.

تجنب تناول الأطعمة من مصادر غير مضمونة، خصوصًا في الشوارع أو أثناء السفر عليك الإبتعاد عن تناولها نهائي.