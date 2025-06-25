قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
روبيو: إيران باتت أبعد كثيرًا من الوصول إلى سلاح نووي
8 فرق ضمنت التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل
تبدأ غدًا.. 6 أيام إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وهؤلاء لن يحصلوا عليها
تأجيل محاكمة أمين خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة اختلاس مال عام
مع عائلتها.. عبلة كامل تتصدر التريند بسبب صورة جديدة
عراقجي يهدد بخروج إيران من المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية
طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح مثيرة للأتربة
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
الاتحاد المصري للغرف السياحية يعلن دعم الدولة المصرية بشأن الأوضاع بالمنطقة
كلبش بالصدفة.. كواليس سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بسبب كمين لسيدة
صلاح فوزي لـ صدى البلد: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سنكون أمام آلاف الدعاوى القضائية ببطلان الانتخابات البرلمانية.. وأطالب بتعديل دستوري يمنح الشيوخ "دور تشريعي"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر الإشريكية القولونية.. نصائح لتجنب الإصابة وخطر استخدام الهاتف في الحمام

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
أسماء عبد الحفيظ

الإشريكية القولونية E. coli من البكتيريا الشائعة التي تعيش بشكل طبيعى في أمعاء الإنسان والحيوان، لكن بعض سلالاتها قد تُسبب تسممًا غذائيًا شديدًا ومشكلات صحية خطيرة مثل الإسهال الدموي والتهابات المسالك البولية، خاصة عند الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

لكن هل تعلم أن هاتفك المحمول قد يكون سببًا غير متوقع للإصابة بها؟ يجيب على هذا السؤال الدكتورة إيمان عبد العظيم استشارى الأطفال، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن عند استخدام الهاتف المحمول داخل دورة المياه، يتعرض للقطرات الدقيقة المتطايرة من المرحاض أو من ملامسة اليدين الملوثتين، وعند إخراجه واستخدامه أثناء تناول الطعام أو ملامسة الوجه دون تنظيفه، تنتقل البكتيريا بسهولة إلى جسم الإنسان.

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام

أظهرت دراسات أن الهواتف المحمولة قد تحمل بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض نفسه، خاصة إذا كانت تُستخدم باستمرار في أماكن ملوثة دون تنظيف دوري.

نصائح مهمة لتجنب الإصابة ببكتيريا الإشريكية القولونية

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
  • اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام أو تحضيره.
  •  امتنع تمامًا عن استخدام الهاتف المحمول داخل الحمام. لا تضعه على الأسطح أو تستخدمه أثناء قضاء الحاجة.
  •  نظّف هاتفك المحمول بانتظام باستخدام مناديل مضادة للبكتيريا أو قطعة قماش مبللة بكحول بنسبة 70%.
  •  اطه الطعام جيدًا، خاصة اللحوم الحمراء والبرجر والدواجن، لأن البكتيريا تموت بالحرارة العالية.
  • تجنّب شرب المياه غير النظيفة أو الملوثة، ويفضل شرب المياه المفلترة أو المعدنية.
  • اغسل الفواكه والخضروات جيدًا بالماء والخل أو الليمون، وخصوصًا الأوراق الخضراء التي قد تكون ملوثة بالبكتيريا من التربة أو الماء.

 احرص على نظافة أدوات المطبخ مثل ألواح التقطيع والسكاكين، وخصص أدوات مختلفة للحوم والخضروات.

 تجنب تناول الأطعمة من مصادر غير مضمونة، خصوصًا في الشوارع أو أثناء السفر عليك الإبتعاد عن تناولها نهائي.

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
الإشريكية القولونية خطر الإصابة بالإشريكية القولونية الإسهال الدموي والتهابات المسالك البولية البكتيريا الهواتف المحمولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

صورة أرشيفية

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط هشام أبوالنصر

محافظ أسيوط: الدولة تهتم بتعزيز الدور الوقائي للرياضة في مواجهة المخدرات

لتقديم الدعم النفسي والمعنوي زيارات طلابية داعمة لمرضى الأورام فى شفاء الأورمان بالأقصر

لتقديم الدعم النفسي والمعنوي.. زيارات طلابية لمرضى الأورام فى شفاء الأورمان بالأقصر

شفاء الأورمان تشارك في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا لعرض النموذج المصري الرائد في علاج الأورام

شفاء الأورمان تشارك في معرض صحة إفريقيا

بالصور

ملابس البحر.. هيدي كرم تستعرض جمالها على الشاطئ

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

احذر الإشريكية القولونية.. نصائح لتجنب الإصابة وخطر استخدام الهاتف في الحمام

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام

فستان صيفي .. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد