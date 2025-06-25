8 فرق ضمنت التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل

مع انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 ضمنت بعض الفرق التأهل للدور الـ16، بينما تأكد رحيل بعض الفرق الأخري .

وجاءت قائمة الفرق التي تأهلت الى دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية

بالميراس وهو الفريق المتصدر للمجموعة الأولى

إنتر ميامي حيث ضمن التأهل وصيفًا للمجموعة الأولى

باريس سان جيرمان وهو الفريق المتصدر المجموعة الثانية

بوتافوجو حيث رافق باري سان جيرمان كثاني المجموعة الثانية

بايرن ميونخ وهو الفريق المتصدر للمجموعة الثالثه بالعلامة الكاملة

بنفيكا حيث ضمن التأهل للمجموعة الثالثة

فلامنجو ضمن التأهل عن المجموعة الرابعة

يوفنتوس ضمن التأهل ضمن المجموعة السابعة

مانشستر سيتي ضمن التاهل ضمن المجموهة السابعة

بينما جاذ أبرز المغادرين لبطولة كأس العالم للأندية

بورتو

الأهلي

أتلتيكو مدريد

سياتل ساوندرز ولوس أنجلوس إف سي

الوداد المغربي

أوراوا ريدز وأولسان هيونداي

باتشوكا وبوكا جونيورز

العين الإماراتي

أوكلاند سيتي