رشا مهدي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رشا مهدي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رشا مهدي في الصور بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي الدرامية مسلسل 6 شهور



ويشارك في بطولة مسلسل 6 شهور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبدالعظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر أعمال الفنان نور النبوي أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان "إمبراطورية ميم" مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.