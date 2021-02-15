الصوامع العملاقة.. برلماني: مصر حريصة على تعزيز مخزون القمح والسلع الأساسية

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن مصر وبتوجيهات الرئيس السيسي حريصة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وبناء صوامع استراتيجية عملاقة لتخزين مختلف السلع الأساسية بما فيها القمح بنحو 21 مليار جنيه.





وأشار "القطامي"، خلال تصريحات له اليوم، إلى تواصل الخطوات الرئيسية لزيادة المخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر ومنها القمح، مضيفا أن مصر تستهلك سنويا ما لا يقل عن 9 ملايين طن من القمح، لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مصري علاوة على باقي الاستخدامات الأخرى.





وشدد عضو مجلس النواب على أن القرارات الاقتصادية الناجحة طوال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع، وخلال أزمة جائحة كورونا، وبفضل سياسات اقتصادية حكيمة ومدبرة وبتوجيهات من الرئيس السيسي، لم تتعرض مصر الى أي هزة غذائية أو اقتصادية عكس الكثير من دول العالم التي أثرت عليها الجائحة.





وأكد نائب أكتوبر، أن التوجيهات باستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية الجديدة في مختلف المناطق والمحافظات المصرية، مثل المشروع القومي لاستصلاح نحو المليون ونصف المليون فدان، وهو مشروع عملاق سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكثير من السلع والمنتجات الغذائية خلال سنوات قليلة.