احموها من التناحر الخارجي.. نداء أممي عاجل بشأن العراق بعد هجمات مطار أربيل

نددت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين هينس، الثلاثاء، بالهحمات الدامية التي تعرض لها مطار أربيل العراقي بالأمس.









وقالت المسؤولة الأممية في بيان إنّ الهجمات على مطار أربيل تهدد استقرار العراق.









وأضافت هينس في بيانها: "يجب حماية العراق من التناحرات الخارجية"، حيث أعربت عن بالغ قلقها للأوضاع هناك".









وتابعت: "ندعو إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مطار أربيل".







