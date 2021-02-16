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أخبار العالم

احموها من التناحر الخارجي.. نداء أممي عاجل بشأن العراق بعد هجمات مطار أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:17 ص
مبعوثة الأمم المتحدة
مبعوثة الأمم المتحدة للعراق
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محمود نوفل
نددت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين هينس، الثلاثاء، بالهحمات الدامية التي تعرض لها مطار أربيل العراقي بالأمس. 


وقالت المسؤولة الأممية في بيان إنّ الهجمات على مطار أربيل تهدد استقرار العراق.


وأضافت هينس في بيانها: "يجب حماية العراق من التناحرات الخارجية"، حيث أعربت عن بالغ قلقها للأوضاع هناك". 


وتابعت: "ندعو إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مطار أربيل". 


جاء ذلك بعد ليلة من عملية استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل في كردستان العراق من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لإيران، ما تسبب بإصابة نحو 5 أشخاص.
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