ليس صلاح أو فان دايك.. كاراجر يكشف أفضل صفقة أبرمها ليفربول منذ انطلاق البريميرليج





وقال جيمي كاراجر في تصريحات أبرزها موقع:" سامي هيبيا هو أفضل صفقة أبرمها ليفربول منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتابع:" سبب اختياري سامي هيبيا في تلك القائمة هو أنه عندما أفكر في مكان ليفربول في عام 1999، كانوا فريقًا يحتل المركزين السادس والسابع في الدوري".





وتابع:" "كان يعرف ليفربول بأنه فريق ضعيف، والجميع يسخر منه، ولكن جاء هيبيا على مدى السنوات العشر التالية، تحول الريدز إلى فريق قوي ذهنيا وبدنيا".





واختتم:" "هيبيا لم يتعرض للإصابة لمدة 10 سنوات، كما حقق العديد من الجوائز والإنجازات، لذلك هو الأفضل.





كان ليفربول تعاقد مع هيبيا عام 1999، مقابل 2.6 مليون جنيه إسترليني، ولعب 10 سنوات بقميص الريدز.





وفضل كاراجر سامي هيبيا عن العديد من نجوم الريدز، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني.