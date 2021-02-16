في 5 خطوات.. كيف تبدأ دردشة مع نفسك على واتسآب

يعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر فى العالم واتسآب الأكثر استخدامًا، حيث يعتمد عليه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، وبالرغم من بعض الانتقادات التي واجهتها المنصة خلال الشهر الماضي بسبب تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، إلا أنها لازالت تتربع على عرش منصات التواصل الاجتماعي.









وبحسب موقع Tech hindustantimes، فبالرغم من تصدر واتسآب لتطبيقات المراسلة الفورية إلا أن منافسيه تيليجرام Telegram وسيجنال Signal يوفران ميزة إرسال الرسائل لنفسك من خلال خاصية "not to self"، في حين أن واتساب يفرض قيودا معينة على هذا النظام حيث لا يسمح بتوجيه رسائل متعددة في نفس الوقت.









ومع ذلك فإن هناك طريقة يمكن من خلالها التغلب على هذا القيد حتى تستطيع إرسال رسائل لنفسك تمامًا، كما يحدث في تيليجرام وسيجنال، ولا يتطلب الأمر إلا 5 خطوات فقط نستعرضها فيما يلي:









1- قم بفتح متصفحك المفضل على هاتفك الذكي.

2- اضغط على شريط العنوان ثم اكتب /http:wa.me متبوعا برقم هاتفك ثم سجل رمز البلد.

3- انقر فوق Go.

4- اضغط على زر "استمر في الدردشة".









كما ستبقى الدردشة "مع نفسك" في قائمة الدردشة حتى بعد أن تخرج من التطبيق، ويمكنك الاستمرار في إرسال الرسائل إلى نفسك بدون أي مشاكل، كما سيتم بقاؤها في النسخ الاحتياطية حتى تستطيع نقلها إلى أي جهاز آخر.



