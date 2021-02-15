إزاي تخفي الشات على واتساب؟.. بضغطة واحدة

لا شك في أن التطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم " واتسآب "، أصبح لا غنى عنه على هواتف المليارات حول العالم، حيث يتسقبل ويرسل يوميًا أرقامًا مهولة من الرسائل المختلفة، ولكن مثله مثل كافة التطبيقات التى تعاني من الخصوصية مؤخرًا، خاصةً عندما يتفقد أحدهم هاتفك ويبحث فى رسائلك الخاصة.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد"، طريقة لكيفية إخفاء " الشات " الخاص بك على هاتف، خاصةً إذا كان يتضمن محتوى خاصًّا أو كلمات وبيانات حساساباتك البنكية.





وكخطة أولية يمكنك منع أى أحد من فتح التطبيق نهائيًا عن طريق تأمينه من خلال قارئ بصمة الوجه، وقارئ بصمة الإصبع، والتى يمكن تفعيلها من الإعدادات، واختيار الخصوصية، ثم تفعيل الخيار.





ولكي تخفي المحادثة من على هاتفك الآيفون اسحب الشاشة لليمين واضغط على "أرشفة"، حيث ستختفي فى الحال، وعند البحث عنها ستظهر لك الرسالة مجددًا.





أما إذا كان هاتفك يعمل بنظام الأندرويد، فاضغط ضغطة مطولة على الشخص الذى تراسله، سيظهر لك خيار الأرشيف، وفور الضغط عليه سيختفي "الشات" فورًا.



