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تكنولوجيا

تحميل التحديث الأخير من واتسآب بلس الأزرق WhatsApp Plus 2021 لأندرويد.. اعرف مميزاته

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:01 ص
تطبيق واتسآب بلس
تطبيق واتسآب بلس الأزرق WhatsApp Plus
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شيماء عبد المنعم
بعد إعلانه عن سياسية الخصوصية المحدثة الخاصة به لعام 2021، وأثارة حالة كبيرة من الجدال بين مستخدميه حول العالم، أمسي مئات الملايين من مستخدمي "واتساب" يبحثون عن بديل آمن ل تطبيق التراسل الفوري الأشهر، حيث لجأ البعض لاستخدام تطبيقات المراسلة المنافسة مثل تيليجرام وسيجنال، والبعض الآخر اتجه لاستخدام التطبيقات المعدلة من واتساب.

ومع وجود أكثر من إصدار معدل من تطبيق "واتساب" الأصلى، ولكن القليل فقط منها تمتاز بمزايا حصرية تجعل التطبيق المعدل يتفوق على الإصدار الرسمي المملوك لشركة "فيسبوك" ومن بينها واتساب بلس الأزرق WhataApp Plus.


ويقدم تطبيق واتساب بلس الأزرق WhataApp Plus، بعض الميزات المثيرة للاهتمام مما يجعله البديل الأفضل للإصدار الرسمى، ومن المميزات التي يقدمها تطبيق واتساب بلس الأزرق، هي أنه يعمل على جميع إصدارات هواتف أندرويد بشكل مجاني بالكامل.

مميزات واتس آب بلس الأزرق 

يقدم تطبيق واتس آب بلس الأزرق بعض الميزات الرئيسية على غرار الإصدار الرسمي مثل إرسال الرسائل النصية وملفات الوساط المتعددة، إلى جانب ذلك يدعم التطبيق إمكانية عمل حسابين مختلفين على نفس الهاتف، وإرسال ملفات وسائط (فيديوهات - صور - ورسائل صوتية) ذات سعة كبيرة، وإمكانية إرسال فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابايت.

مميزات التحديث الأخير لتطبيق واتسآب بلس الأزرق 2021

يجلب التحديث الأخير لتطبيق واتسآب بلس الأزرق لعام 2021، إمكانية مشاركة صور عالية الدقة تصل إلى 4K، وإمكانية إرسال مقاطع صوتية تصل حجمها إلى أكثر من 100 ميجابايت للملف الواحد.

وذلك بالإضافة إلى زيادة مدة مشاركة فيديوهات ميزة الحالة بما يصل إلى أكثر من 7 دقائق، إلى جانب ميزة الرد الآلي على الرسائل المستلمة، حماية التطبيق بشكل دوري من الفيروسات ومحاولات الاختراق، مع إمكانية تحميل أنواع مختلفة من الملصقات  دون الحاجة لتطبيق طرف ثاني.

يمكنك تحميل أحدث إصدار من تطبيق واتسآب بلس الأزرق WhatsApp Plus من هنا
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