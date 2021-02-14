5 ميزات جديدة في واتساب خلال 2021.. تعرف عليها

يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp ، ملايين المستخدمين حول العالم، وتصدر خدمة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك" ميزات جديدة كل شهرين لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية، وخلال العام الماضي، أطلقت شركة واتساب العديد من الميزات لمكافحة انتشار المعلومات المزيفة، ووسعت نطاق المشاركين ضمن ميزة المكالمات الجماعية لتنافس مع منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى مثل زووم Zoom و سكايب Skype.





وتختبر منصة المراسلة الفورية الأشهر "واتساب" بعض الميزات الجديدة، والتي من المقرر إصدارها في الأيام القادمة، نستعرض فيما يلي خمس ميزات جديدة قادمة إلى تطبيق واتساب WhatsApp خلال العام الجاري 2021، والتي من شأنها تحسين تجربة المستخدم بشكل عام، وفقا لما ذكره موقع "bgr in".









1. ميزة تسجيل الخروج من الأجهزة المتصلة:





بدأ تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" في اختبار ميزة جديدة على عكس الخاصية المنتظرة التي يتم اختبارها حاليا أيضًا وهي الأجهزة المراتبطة، ووفقا لموقع "WABetaInfo" ستتيح الميزة بشكل أساسي لمستخدمي واتساب تسجيل الدخول إلى حساباتهم على جهاز الكمبيوتر أو الويب دون الحاجة إلى هاتفهم الأساسي بالإنترنت.





2. خاصية الأجهزة المتعددة:





ينتظر عشاق تطبيق التراسل الفوري واتساب، ميزة الأجهزة المتعددة منذ فترة طويلة، وتختبر خدمة المراسلة حاليا الميزة في الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل أندرويد، مما يشير إلى قرب إصدارها، وكما يوحي اسم الميزة سيتمكن المستخدمون من خلالها من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة إلى بقاء هاتفهم متصلا بالإنترنت.





3. ميزتي مكالمات الصوت والفيديو على واتساب ويب:





تعد هذه الميزة أيضًا من الميزات المنتظرة في عام 2021، يختبر فريق واتساب خاصية أخرى مخصصة لإصدار الويب من التطبيق، وهي ميزتي مكالمات الفيديو والصوت والتي من المقرر أن تصل للمستخدمين قريبا، وسيتمكن المستخدمين من خلالها إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على واتساب عن طريق جهاز الكمبيوتر.





4. ميزة كتم صوت الفيديو:





كتم صوت مقاطع الفيديو هي ميزة أخرى يختبرها واتساب حاليا، كما يوحي الاسم ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بكتم صوت مقطع فيديو قبل إرساله إلى جهة اتصال، أو مشاركتها على ميزة الحالة وتشير التقارير إلى إمكانية إطلاق هذه الميزة في وقت أقرب مما هو متوقع.





5. ميزة القراءة لاحقا:





كما يوحي الاسم ستسمح ميزة القراءة لاحقا لمستخدمي واتساب بوضع علامة على جهة اتصال ضمن قسم "القراءة لاحقا"، مما يعني أن الرسائل أو المكالمات الواردة من جهة اتصال معينة لن تكون مزعجة للمستخدم حتى يتم تعطيل الميزة، وتعمل هذه الميزة مثل ميزة الدردشات المؤرشفة.