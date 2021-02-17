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رياضة

مجموعة منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:27 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أسفرت قرعة منافسات لعبة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة منتخبي اليابان والبحرين، من القارة الآسيوية.

وسيتواجد في مجموعة مصر أيضًا صاحبا المركز الأول في المجموعتين الأولى والثالثة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، والمركز الثاني من المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الدنمارك وإسبانيا والأرجنتين إضافة إلى المركز الأول في تصفيات المجموعة الثانية، والمركز الثاني في تصفيات المجموعتين الأولى والثالثة.

وجاءت مجموعات التصفيات المؤهلة كالآتي:

المجموعة الأولى: النرويج – البرازيل – تشيلي – كوريا الجنوبية

المجموعة الثانية: فرنسا – كرواتيا – البرتغال – تونس

المجموعة الثالثة: ألمانيا – السويد – سلوفينيا – الجزائر
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