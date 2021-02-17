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ديني

الأزهر ينتهي من تدريب المعلمين على تعليم اللاجئين من الوافدين والمهاجرين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:26 ص
الأزهر ينتهي من تدريب
الأزهر ينتهي من تدريب المعلمين على تعليم اللاجئين
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محمد شحتة
نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، حفلا، بمناسبة الانتهاء من المرحلة التجريبية في برنامج" تدريس المعلمين للاجئين من الوافدين والمهاجرين" باستخدام التعليم المدمج أو الهجين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشريف، وبالتعاون مع جامعة الأزهر.

وخلال الحفل كرمت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين المعلمين المشاركين في البرنامج، وشاركها في التكريم الدكتور محمد منصور سعد، مسؤول التعاون الدولي ومنسق برامج الاتحاد الأوروبي بجامعة الأزهر، والدكتور سعيد دسوقي منسق عام المشروع، وقاموا بتسليم المعلمين شهادة الانتهاء من المرحلة التجريبية للبرنامج، وكان من بين الحضور المشرفون على البرنامج، وجميع القائمين عليه، والمتدربين من المعلمين.

كما أثنى المعلمون على المحتوى العلمي الجيد المعد لهم في البرنامج، ومدى استفادتهم العلمية والعملية منه، وقاموا بتوجيه الشكر لجميع القائمين على إعداد هذا البرنامج الدولي.

وكان الهدف من إنشاء هذا البرنامج هو إعداد المعلمين وتزويدهم  باستراتيجيات وأساليب التعلم والتعليم الحديثة التي تناسب الطلاب الوافدين، بجانب تدريبهم على كيفية التواصل مع الفئات المستهدفة من الطلاب الوافدين، و‏تحت إشراف وتوجيه الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام الحفل كرمت رئيس تطوير الوافدين الدكتور محمد منصور سعد، منسق برامج الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعيد دسوقي منسق عام المشروع، وشكرتهم على المشاركة الفعالة في تكريم المعلمين.
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