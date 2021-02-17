اسأل مجرب.. نصائح للسائقين الجدد لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء

من الممكن أن يدخل البعض من السائقين الجدد في نوبات من القلق والحيرة، وذلك عند سماع أي صوت طارئ داخل السيارة، أو في حالة تعرضها لعطل مفاجئ، ربما يكون ناتجًا عن خطأ شخصي خاص بالاستخدام، أو أمر فني يتعلق بصيانة السيارة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح للسائقين الجدد حول كيفية صيانة السيارة.





1- المحرك وناقل الحركة

لا شك أن المحرك وناقل الحركة يشكلان أهمية كبيرة داخل المنظومة الميكانيكية، ولذلك فمن الضروري أن تتبع مواعيد الصيانة الخاصة بهم وتغيير الزيت المناسب لهم، للحفاظ على الأجزاء المعدنية الداخلية أو التروس المسؤولة عن حركة النقل، ولا تنسى حالة السيور وشمعات الاحتراق "البوجيهات" وتغييرهم في موعد الصيانة المتبع.





2- الفلاتر

تتعد الفلاتر الخاصة داخل منظومة عمل السيارة والتي تشمل، فلتر الهواء والتكييف والزيت والبنزين وناقل الحركة للسيارات الأوتوماتيكية، ووظيفة هذه الفلاتر هي حجب وتقليل نسبة الشوائب، والتي تختلف من حيث الناحية الفنية لاستخدام الفلتر، ومن الضروري أن تغير فلاتر سيارتك في موعدهم المحدد واقتناء المنتج الأصلي والابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة.





3- مروحة التبريد والسوائل